Tramonti arresti per i tre inseguiti dai carabinieri per furto di ciclomotori in Costiera amalfitana. Anche minorenni dell’Agro

Tramonti fermati in tre per un tentato furto di ciclomotori in Costiera amalfitana. Ci soono minorenni dell’Agro Nocerino Sarnese fermati dopo un’inseguimento del 112 della Compagnia dei Carabinieri di Amalfi guidata dal Capitano Martina .

I tre visti a Ravello mentre spingevano un ciclomotore sono poi scappati in tre con un ciclomotore ma sono stati beccati a Corbare da un inseguimento incrociato dei carabinieri di Tramonti e Ravello con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Nocera.

Ora sono stati fermati in caserma in attesa delle decisioni della Procura di Salerno

AGGIORNAMENTI . Il magistrato ha disposto l’arresto.

Gli uomini dell’Arma hanno dimostrato di essere attenti e pronti ad intervenire sul territorio . Complimenti