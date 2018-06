Tragedia a Vico Equense è morto l’uomo investito a Moiano stamattina

Tragedia questa mattina a Moiano di Vico Equense . Un uomo è stato investito mentre stava per strada di fronte alla pizzeria L’Angolo una curva in genere abbastanza pericolosa Anche perché la visibilità non è proprio sempre perfetta a investirlo pare sia stato un professore di musica noto sul posto mentre l’uomo era molto noto perché a figlia ha una farmacia purtroppo sono stati inutili i soccorsi del 118 per il momento stanno indagando gli uomini dell’arma di Vico Equense della compagnia di Sorrento la procura di Torre Annunziata ancora non ha risposto nessun tipo di provvedimento