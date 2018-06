Tragedia all’ospedale di Salerno, neomamma di 24 anni allatta il figlio e poi si uccide lanciandosi da una finestra del sesto piano del nosocomio

Tragedia nell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno: una giovane mamma di 24 anni si è uccisa dopo aver allattato il figlio. Da quanto si apprende, la donna si era recata al sesto piano del Reparto Tin per allattare il piccolo. Subito dopo è uscita dal reparto e ha aperto la finestra sul ballatoio per lanciarsi nel vuoto. Nell’area erano presenti anche altre persone ma nessuna è stata in grado di impedire il gesto. La donna era in buone condizioni di salute, si ipotizza che il suicidio possa essere dovuto ad una depressione post partum. (Rassegna stampa – Fonte Ansa)

