Trading Online, Forex e Investimenti al telefono: DIFFIDATE

Numerose persone ogni giorno sono tempestate da altrettante chiamate da parte di questi fantomatici operatori che, oltre a telefonare a ripetizione delocalizzando la chiamata che risulta essere differente per quanto concerne il luogo, ma che di fatto proviene dalle stesse persone, usano metodi scorretti pur di far breccia nei propri clienti e portarsi a casa una percentuale di guadagno promettendo: introiti facili, gestione del capitale, consulenti, ecc… e finiscono anche per usare metodi prepotenti al telefono. Perlopiù risultano essere invadenti dato che nel momento in cui cercate di rifiutare una conversazione, a loro volta cercano di imporvela in tutte le maniere; vogliono ottenere il numero della vostra carta di credito per forza di cose. Non dategli assolutamente nulla, nessun dato, potrebbe essere una truffa. Questi strumenti esistono e di per sè non sono delle truffe, sono strumenti di investimento online che tanto vanno di moda nel mondo moderno: ci sono anche agenzie serie che li mettono in pratica, il problema però sarebbe ponderare quali sono quelle realmente serie, sicuramente chi chiama in continuazione e con invadenza ed usa anche parole di prepotenza e saccenza nei vostri confronti non può essere considerato nè serio, nè affidabile, vuole soltanto spellarvi qualche euro.

Sottolineo comunque un’evidente violazione della privacy, in quanto i nostri numeri di telefono, il nostro nome e cognome e altri dati sensibili sicuramente gli verranno forniti da qualcuno, dunque è evidente che penetrino informazioni dappertutto e non si sa come. Si dovrebbe ristabilire la Privacy, cosa altamente necessaria per far vivere in uno stato di quiete e tranquillità la popolazione.