Torre del Greco: la project-manager Patrizia Porzio commenta la vittoria del nuovo sindaco Giovanni Palomba

Patrizia Porzio, project-manager ed artista lirica, commentando la nomina di Giovanni Palomba a Sindaco di Torre del Greco, afferma: «Non è stato facile né scontato che potessimo vincere al ballottaggio, anche se c’era uno scarto di 8000 voti alla prima tornata elettorale tra Palomba e Mele.»

«Ce l’abbiamo fatta – osserva la project-manager di origine torrese – perché Giovanni è un uomo del popolo e ha convinto la sua idea di riportare prima di tutto l’ordinarietà nella nostra città che ha sofferto tantissimo in questi ultimi mesi sopratutto durante la fase commissariale.»

Impegnatasi attivamente durante la campagna elettorale a sostegno di Palomba sindaco, Patrizia Porzio, conclude dicendo: «Da Torre del Lago dove sono impegnata nelle prove di Butterfly per il Festival Pucciniano faccio i miei migliori auguri a Giovanni Palomba Sindaco di Torre del Greco con la speranza che dia maggior risalto alla Cultura ed i Fondi Europei del PICS come motore propulsore della crescita sociale, economica e turistica della nostra beneamata città e coinvolga in maniera attiva ed organica tutte le realtà artistiche ed associative del territorio cittadino.»