Capitaneria di Porto/Area Marina Protetta di Punta Campanella/Volontari Enpa Penisola Sorrentina Uniti contro il randagismo! La Collaborazione comporta solo cose belle !! Lo Sbarco .. a Tordigliano !! Un mese fa siamo scesi a Tordigliano (Vico Equense), il Signor Francesco D’Esposito ci chiese aiuto, per evitare che la colonia, di cui si occupa giornalmente, della piccola spiaggia continuasse a proliferare senza controllo! Ci siamo subito resi conto dell’impossibilità oggettiva di scendere e salire le gabbie per il sentiero! L’unico modo è Via Mare… Con un po’ di timidezza abbiamo contattato la Guardia Costiera… Siamo stati ricevuti in breve tempo dal Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia: CAPITANO DI FREGATA Guglielmo CASSONE, a cui abbiamo spiegato le difficoltà della situazione, sia del posto impraticabile e sia delle problematiche del randagismo! Signori, si capisce subito quando la Persona che si ha di fronte è Sensibile, Collaborativa, Interessata alla situazione! Dopo pochi giorni, i militari della guardia Costiera ci contattano dicendoci di aver mediato per noi col Direttore Antonino Miccio dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella (Persona ugualmente da subito disponibile e attiva)!!! Dopo alcuni colloqui e accordi telefonici, stamattina c’eravamo tutti! Partenza alle 8:30 dal Pontile di Nerano, attrezzati di gabbie, cibo, buona volontà e persone di Cuore come il Signor Luca Urro e Nicola Guida operatori dell’Area Marina Protetta e con la presenza costante della Capitaneria di porto con l’equipaggio Alfa 56!! Tutti siamo sbarcati sulla spiaggia di Tordigliano! Ad aspettarci, ovviamente, Il Signor D’Esposito e la splendida colonia felina! Il nostro “ Bottino” è stato fortunato anche sotto un sole cocente! Ben 18 Felini recuperati da sterilizzare e 4 cuccioli da curare e far adottare! Non potremmo essere più felici di così! Consapevoli che senza il supporto dell’Autorità e dell’Ente sopra citati tutto questo non sarebbe potuto avvenire! Scrivere questo post è difficile, vorrei scriverne minuto per minuto, vorrei scrivere i dettagli dei colloqui, per far capire davvero la contentezza di avere collaborazione vera, pulita, disinteressata, ma diventerebbe un post infinito! Incontrarsi per la prima volta con persone così disponibili è emozionante per noi che spesso non siamo ben considerati perché cerchiamo di tutelare gli Animali! E tutto ciò che è avvenuto stamattina è l’impegno finalizzato alla tutela e al benessere degli Animali che solo la sensibilità delle persone può far realizzare! Enpa Delegazione Penisola Sorrentina ringrazia davvero di Cuore il Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia CAPITANO DI FREGATA Guglielmo CASSONE con tutti i suoi Militari… Ringraziamo il team dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella: il Direttore Antonino Miccio, La Signora Carmela Guidone, gli operatori (che ci hanno supportato, sopportato, aiutato) Luca Urro, Nicola Guida e che ci riaccompagneranno a riportare i Gatti sulla loro splendida spiaggia! Ringraziamo il Veterinario Ferdinando Iaccarino per averci permesso (con non poche difficoltà) di sbarcare tutti i Felini nel suo Ambulatorio dove verranno sterilizzati e spulciati! A tal proposito, chiunque volesse collaborare alle spese delle sterilizzazioni, può lasciare il proprio contributo all’Ambulatorio Iaccarino!(e ne saremo grati) Ringraziamo il Comune di Massa Lubrense per il supporto ai nostri mezzi! Ringraziamo TUTTI con REALE STIMA Ed in fine Ringraziamo la Vita che ci permette di relazionarci con persone che intuiscono i problemi aiutandoci a risolverli in modo concreto!

Teresa Cacace

ECCOLI … Questi sono i GATTINI di TORDIGLIANO… Hanno bisogno di essere curati, non potevamo lasciarli lì! Appena si saranno rimessi in forma potranno essere Adottati 😻!!

Il Dottor Ferdinando Iaccarino ha provveduto a sterilizzare 14 dei gatti di Tordigliano e curare i Piccoli Pelosi (altri 4 gatti sono stati sterilizzati stamattina all’Asl Vererinaria)!

Chiunque volesse collaborare con Noi alle spese delle STERILIZZAZIONI può lasciare il proprio contributo all’Ambulatorio del Dott. Iaccarino o può contattarci in privato per qualsiasi altra informazione!!’ Per noi anche un piccolo contributo è importante!

Grazie 🙏!