Summer Camp Positano al via il 18 giugno dalle ore 9:30

Dopo il grande successo degli scorsi anni,continua la summer camp di Positano con il patrocino del Comune.

Tante nuove attività per i bambini da 5 anni in su, con le attività come il tennis, basket, pallavolo, calcio, rugby, canoa.

E’ possibile anche fare pittura su vetro, cake design, scacchi, giochi di gruppo e animazione.

Il Camp si terrà presso l’edificio delle scuole elementari, per tutte le informazioni e le iscrizioni contattare la Segreteria del sindaco al numero 0898122535 oppure Manuela Porrazzo tel 3496034237