Suicida un poligrafico di 49 anni a Gorizia. Ecco perchè non sono usciti Repubblica e La Stampa, giornata triste

Oggi, domenica 17 giugno, è una giornata triste, non sono nelle edicole i giornali di alcune testate del Gruppo Gedi, di cui fanno parte tra gli altri La Repubblica e La Stampa.

I giornali non sono usciti dopo che il 16 giugno si è suicidato un poligrafico che lavorava nello stabilimento del Centro Stampa di Gorizia di soli 49 anni. I giornalisti del gruppo hanno perciò indetto uno sciopero in solidarietà del poligrafico che si è ucciso.

Come ha scritto Repubblica, nei giorni scorsi «l’azienda aveva annunciato la chiusura dell’impianto di Gorizia, con il trasferimento dell’attività e del personale nel centro stampa di proprietà del gruppo a Padova». Tra le testate del Gruppo Gedi oggi non in edicola ci sono anche: Secolo XIX, Mattino di Padova, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi, Provincia Pavese, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Nuova Ferrara e Tirreno di Livorno.

E’ una notizia triste che ci colpisce, Positanonews fa le condoglianze alla famiglia tutta dell’uomo.

Siamo senza parole