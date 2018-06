Successo per il Gran Galà del “Festival del Teatro Amatoriale” al Totò nel nome di Olimpia Di Maio

Successo annunciato al Teatro Totò per il Gran Galà del “Festival del Teatro Amatoriale” edizione 2017/18. Una grande ed attesa kermesse che nel nome dell’indimenticabile Olimpia Di Maio ha visto salire sul palco dello storico spazio, presentati da Francesco Mastandrea, i vincitori di questa nuova edizione. Così, presente l’attore Oscar Di Maio e tanti personaggi dello spettacolo che hanno ricordato la straordinaria artista attraverso le personali testimonianze di vita, a prendere corpo nella struttura diretta da Gaetano Liguori è stato un evento ricco di amore per il teatro ed i suoi protagonisti. “Anche quest’anno il ‘Festival del Teatro Amatoriale’ organizzato dal Teatro Totò – ha detto l’ideatore e organizzatore Enzo Liguori- ha come sempre raccolto i consensi del pubblico e della critica. Nato con l’intento di valorizzare un settore della nostra tradizione, il festival, ha fornito sempre spettacoli di qualità ed in passato ha messo in mostra potenzialità individuali interessanti anche per il teatro professionistico”. Ad assegnare i meritati riconoscimenti sono stati i componenti di una giuria tecnica presieduta da Annamaria Ackermann, e formata da Gaetano Liguori il Direttore artistico del Teatro Totò, Davide Ferri, Ettore Squillace, Rosario Minervini, Edoardo Guadagno, Marco Palmieri, Luca Bruno e quelli di una giuria popolare presieduta da Gaetano Gesmundo. Un lavoro, quello dei giurati non certo facile che alla fine ha sancito i seguenti vincitori cui è andato il Trofeo “Festival del Teatro Amatoriale”, realizzato dal maestro Marco Ferrigno. A vincere come migliore spettacolo è stata la Compagnia “Le Maschere” con “Non ti pago”. Il premio migliore compagnia è andato alla Compagnia “C.T.O. Con “Semplicemente per amore”. Ancora, per la migliore regia, ha ottenuto il riconoscimento Luisa Russo della Compagnia ‘O Murzillo. Migliore attore protagonista è stato Giuseppe Balzamo della Compagnia “Le Maschere” mentre la miglior attrice protagonista è stata Rosaria Cerrito sempre del gruppo “Le Maschere. Il premio miglior attore non protagonista è stato attribuito a Mattia Chiaese della Compagnia “C.T.O”, mentre quello di miglior attrice non protagonista è stato riservato a Flora Polino della Compagnia “Il dito nell’occhio”. A vincere come miglior autore è stata la nota ed apprezzata autrice e regista Velia Magno in rappresentanza della “Compagnia Il Loggione” ed a meritare, infine, i premi speciali della giuria sono stati Gabriele Di Gangi della Compagnia C.T.O.; Alessia Mongiello della Compagnia “Folli e Sognatori” e Patrizia Bevilacqua della Compagnia “La Spei”.