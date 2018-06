Stupro di Meta, Tribunale del Riesame ha deciso: restano in carcere i 5 presunti colpevoli

Come era prevedibile, rimangono in carcere tutti i cinque presunti stupratori della turista a Meta di Sorrento. Il Tribunale del Riesame, infatti, dopo aver rigettato il ricorso di uno dei presunti colpevoli, nella giornata di ieri ha rigettato i ricorsi dei restanti quattro ex dipendenti dell’Hotel Alimuri.

Le motivazioni ufficiali saranno rese note tra alcuni giorni. Rimangono in carcere, quindi, Fabio De Virgilio, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio e Francesco Ciro D’Antonio, i quali sono accusati di aver violentato una turista inglese nell’ottobre del 2016, proprio presso l’albergo dove lavoravano, dopo averla drogata.

L’indagine della Procura della Repubblica di Torre Annunziata procede, ma gli accusati restano a Poggioreale.