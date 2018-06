Stuprata a 12 anni , arrestati tre ragazzi di Castellammare. Tenuta bloccata, stuprata tre volte nelle terme

È in una stanza buia delle Nuove Terme di Castellammare. L’hanno trascinata lì con la forza. Attorno a lei ci sono delle vasche e dei lettini. Ci sono anche tre ragazzi, di poco più grandi di lei, che cominciano a picchiarla e a spogliarla. La fanno stendere e la tengono ferma. Poi la stuprano, a turno, racconta Tiziano Valle su Metropolis. Ha appena 12 anni. Solo 12 anni ed è già costretta a scoprire quanto può essere squallida e brutale la vita.

Non è la prima volta che subisce una violenza sessuale, quello che lei pensava essere il suo fidanzatino già due volte l’aveva stuprata, costringendola a fare sesso, dopo averla picchiata. Quel ragazzino, di appena 14 anni, che l’aveva anche costretta a dargli i soldi. E’ ottobre 2017, lei ha appena 11 anni. E tanta paura.

Il tormento sembra finire a dicembre, quando in qualche modo riesce a trovare la forza per dirgli «non ti voglio vedere più». Ma ricomincia a marzo, quando quello stesso ragazzino comincia a metterle le mani addosso mentre lei è con le amiche in villa comunale, la trascina con la forza e le minacce ne “La Sirenetta”, un vecchio locale in disuso del lungomare, e la violenta nuovamente. «Prima mi ha detto che mi avrebbe picchiato, poi mi ha dato una sigaretta, ma dopo aver fumato mi sono sentita confusa» – racconta lei, che scopre solo dopo che in realtà ha fatto due tiri di uno spinello di marijuana. Quel ragazzino la stupra e filma con il cellulare, promettendole che non avrebbe messo il video su internet.

La spirale di violenza nella quale è precipitata, sembra non finire mai e raggiunge il suo punto più basso il 28 aprile 2018. Sono le 18, lei è in villa con le amiche, quando arriva un amico (di appena 15 anni) del suo ex fidanzatino. Lo conosce. Lui la prende

per il braccio e la tira con forza, costringendola ad andare con lui sullo scooter. Finge che vuole riaccompagnarla a casa, a Gragnano, ma in realtà svolta verso le Terme. La trascina dentro la