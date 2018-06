Studentessa morta dopo l’operazione, il padre: «Me l’hanno uccisa» La 22enne di Sala Consilina si era sottoposta ad un intervento per ridurre lo stomaco

SALA CONSILINA – «Me l’hanno uccisa», è la frase che ripete più volte Domenico Lobascio , il papà di Rosaria, la studentessa di 22 anni di Sala Consilina deceduta venerdì all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino dove era arrivata in seguito a delle complicazioni avute dopo un intervento di riduzione dello stomaco effettuato presso quello stesso ospedale. «Non mi darò pace fin quando non sarà fatta giustizia – dice Domenico con la voce piena di rabbia – perché mia figlia me l’hanno uccisa, ci sono troppe cose che non tornano in tutta questa vicenda e sono convinto che la morte di Rosaria poteva essere evitata se fosse stata prestata maggiore attenzione».

