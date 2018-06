Strada Provinciale 2, stop a bus e mezzi pesanti nel centro di Corbara: Tramonti-Maiori insicura

Mezzi pesanti e bus turistici superiori ai 9 metri, non potranno circolare nel territorio comunale di Corbara fino al prossimo 31 agosto, se non i due fasce orarie. Questa è la decisione del sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, che attraverso un’ordinanza del 24 maggio, ha stabilito le limitazioni sul traffico pesante per l’arco di tutta l’estate. Mezzi pesanti e autobus con altezza superiore ai 4 metri e 9 di lunghezza, non potranno circolare se non nel pomeriggio tra le 14 e le 16 e dalle 22 alle 8 del giorno successivo.

Questa limitazione è stata disposta nel tratto stradale della provinciale Sp2, che unisce l’Agro attraverso Tramonti e Maiori, con la Costiera Amalfitana ed è in vigore dal chilometro 2 al 4,5, nel territorio di Corbara: sarà adottato un dispositivo anticaos per limitare il passaggio anche ai veicoli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva massima autorizzata superiore a 15 tonnellate a pieno carico. L’ordinanza, già entrata in vigore il 25 maggio scorso, ha lo scopo di tutelare la sicurezza del centro abitato, la fluidità del traffico e aree a cavallo dell’arteria che risultano per l’Autorità di Bacino regionale Campania Centrale classificate come P3 e P4 (elevate e molto elevate). Il provvedimento arriva anche per segnalare lo stato di dissesto che sta vivendo in questo momento la strada provinciale 2, aggravando l’attuale situazione del fondo stradale. La restrizione adottata quest’anno da Pentangelo, risulta essere ancora più stringente se confrontata con quella dello scorso anno.