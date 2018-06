Stop alle interruzioni di fornitura idrica senza preavviso. La Gori avvia un servizio di chiamata su linea fissa

La Gori ha avviato un servizio di chiamata telefonica sulla linea fissa che servirà ad avvisare gli utenti sulle interruzioni programmate della fornitura idrica per lavori alla rete o agli impianti. Fino ad ora gli avvisi venivano inviati tramite mail o sms agli utenti che si erano precedentemente registrati all’area clienti myGORI, oppure si potevano leggere nella sezione “Avvisi all’Utenza” del sito www.goriacqua.com o tramite le locandine affisse per strada. Ma questo non garantiva una copertura totale ed erano sempre molti gli utenti che non venivano a conoscenza delle interruzioni con tutti i disagi conseguenti. Ora, invece, partiranno le “chiamate a tappeto” attraverso una “piattaforma per la comunicazione istantanea di pubblica utilità”, già in dotazione a diversi Comuni e soggetti della pubblica amministrazione, utilizzata principalmente per diramare un’allerta in tempo reale ai cittadini che risiedono in una determinata via o area di interesse. Gli abitanti dei Comuni e delle singole strade interessate dalla interruzione della fornitura idrica, dotati di linea fissa, riceveranno dunque preventivamente, da parte di Gori, una telefonata, con orari e motivazioni. Uno strumento molto utile in particolare per tutte quelle persone anziane che non utilizzano le nuove tecnologie. La Gori negli ultimi cinque mesi ha sperimentato questa nuova procedura con una fase test, i cui risultati sono stati molto positivi, con 68.691 chiamate ed una percentuale di risposte del 76,96%. Se le interruzioni di fornitura idrica, invece, non sono programmate ma sono conseguenti a guasti improvvisi sarà possibile ricevere informazioni telefonando al numero verde 800-218270, gratuito ed attivo 24 ore su 24, o visitando la sezione “Avvisi all’Utenza” del sito www.goriacqua.com, costantemente aggiornata.