Sprechi al Teatro Verdi e auditorium a Salerno , De Luca contro il Movimento Cinque Stelle a scriverlo questa mattina la giornalista Erminia Pellecchia sul quotidiano Il Mattino

«Nemici di Salerno». Con questa vecchia battuta Vincenzo De Luca liquida la polemica sui presunti sprechi del Teatro Verdi e sullo scippo al Conservatorio di Salerno dell’auditorium di via De Renzi scaturita dalle accuse lanciate dagli attivisti salernitani del Movimento 5 Stelle. «Stiamo facendo cose davvero importanti. Non abbiamo tempo da perdere con chiacchiere lanciate al vento», insiste il governatore, invitando i giornalisti ieri in Comune per la presentazione del Premio Charlot 2018 all’«Operazione verità». «L’informazione seria è quella che aiuta a individuare chi fa cosa, chi sceglie di fare e chi no – sottolinea – Spesso si tace sui finanziamenti a sostegno di iniziative e realtà importanti. Qualche giorno fa ho dovuto far rilevare che la Regione stanzia 12 milioni di euro al San Carlo, il Comune di Napoli zero, ma questo nessuno lo dice. De Magistris? Sedicente sindaco. L’unico motore culturale è la Regione; ci sono Comuni che danno un piccolo contributo come meritoriamente fa quello di Salerno, altri non fanno assolutamente niente. Viviamo in una società in cui si va avanti a botta di propaganda, immagine, mistificazione, stupidaggini. Dobbiamo sforzare la gente a ragionare sulla base dei dati di fatto, poi ogni cittadino è libero di valutare».

L’ATTACCO

È un De Luca che con toni meno rissosi invita alla riflessione. «Enzo, con la sua eleganza verbale, mi ha liberato dal compito di fare considerazioni con altri modi che vi risparmio», sorride prendendo la parola dopo il sindaco Napoli che invece su Verdi e Martucci, pochi attimi prima. è andato giù duro. «Una polemica mediatica incomprensibile – l’attacco – C’è chi lavora con sudore per andare avanti e chi fa dichiarazioni offensive e stralunate del tipo uno vale uno, come se Daniel Oren si potesse paragonare a chi sa chi». Il riferimento è alle dichiarazioni di Francesco Virtuoso del Meetup Amici di Beppe Grillo di Salerno: «Oren è il bancomat del Comune, viene pagato per la direzione artistica e si autonomina a direttore d’orchestra di alcune opere o concerti». «Abbiamo spiegato più volte i motivi del perché non abbiamo un ente teatrale che comporterebbe maggiori costi al Verdi – dice il primo cittadino – Il nostro vanto è che ci muove la passione senza pagare consigli d’amministrazione». E sull’auditorium: «Dall’incontro recente con la direttrice del Imma Battista è emerso un comune impegno per la crescita culturale, artistica e professionale della nostra comunità. Abbiamo concordato, in vista di una convenzione, le linee generali per una sinergia programmatica rispetto all’utilizzo condiviso e nel rispetto delle reciproche esigenze dello spazio ormai prossimo all’inaugurazione». Utilizzo, non gestione, «quella, come da delibera, «resta al Verdi – conferma il presidente della Commissione Cultura Ermanno Guerra – che dà maggiori garanzie per reperire gli ingenti costi della struttura, dalla manutenzione alla guardiania ed ai servizi».

LA STRATEGIA

E sull’auditorium, nuova quinta di eventi eccellenti, punta De Luca: «Ha una terrazza con vista mozzafiato pari a Ravello e insieme al belvedere della vicina Fondazione Ebris potranno ospitare appuntamenti di qualità. Napoli si salva da sola, Salerno deve costruirsi un brand formandosi un’identità moderna in cui la cultura sia volano di attrazione turistica. Per farlo deve consolidare eventi già esistenti, di prestigio e con caratteristiche forti come il Festival della Letteratura e lo Charlot, fare rete con gemme come Ravello e Giffoni Fest e regalare suggestioni» La premessa sono gli spazi della cultura. «Abbiamo palazzo Fruscione, la sala Pasolini, l’Augusteo, il Verdi, il Ghirelli si avvia alla ristrutturazione, piazza della Libertà è in dirittura d’arrivo. E sogno per la prossima primavera altri due momenti di richiamo: il Festival dell’Essere, direttore artistico Vittorio Sgarbi, modellato su riflessioni filosofiche legate ad Elea ed alla Magna Graecia; e la Biennale di Architettura contemporanea e di design con un premio dedicato a Vignelli che ci donò il nostro marchio Salerno».