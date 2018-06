Spagna troppo lontana, la nave Aquarius si fermerà in Italia

La notizia comunicata da Euronews pochi minuti fa è che, alla fine, la nave Aquarius con ogni probabilità raggiungerà un porto italiano.

Dopo ore e ore di tira e molla, nella tarda mattinata di oggi il premier socialista da poco nominato Sanchez aveva detto che la Spagna era pronta ad accogliere gli oltre 600 migranti, ‘rifiutati’ da Italia e Malta.

Il destino, però, ha fatto sì che il ‘viaggio’ verso il porto di Valencia venisse considerato ‘rischioso’ per diversi motivi. In primis le quantità di acqua e cibo presenti a bordo, che secondo i comandanti della nave potrebbero non essere sufficienti (si parla di altre 12 ore di ‘autonomia’). In secundis le condizioni fisiche delle persone a bordo, esauste dopo ore e ore passate a bordo (si dice che in molti abbiano passato la notte a dormire sul ponte). Infine c’entra anche il maltempo: previste pioggie in arrivo nelle prossime ore nel bacino nord Mediterraneo, che renderebbero ancora più difficile la traversata.

Insomma, l’epilogo sarà quello che alcuni italiani non volevano: quasi sicuramente la nave Aquarius si fermerà in un porto italiano. Alcuni sindaci di zone meridionali dell’Italia (Napoli con de Magistris incluso) si erano detti disponibili ad accogliere le persone presenti attualmente a bordo. Domani mattina ne sapremo di più.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI