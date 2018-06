Sossio Aruta, l’attaccante originario di Castellammare di Stabia, al debutto in Europa League

Sossio Aruta, il 47enne attaccante originario di Castellammare di Stabia, conosciuto nell’ambiente calcistico con il soprannome di “Re Leone”, farà il suo esordio nell’Europa League 2018-2019 con la maglia del Tre Fiori, squadra della repubblica di San Marino, che giocherà il primo turno preliminare previsto nella giornata di domani giovedì 28 giugno contro i gallesi del Bala Town. Per Aruta si tratta di un ritorno nella compagine del Tre Fiori avendo già vestito la maglia dal 2009 al 2011, segnando 33 reti in 40 presenze complessive. Sossio, in un’intervista ai microfoni di Rtv San Marino, ha dichiarato: “Sono in forma e pronto a giocare, il gol sarebbe fantastico. Questa esperienza mi mancava nel curriculum, sono davvero felice”.