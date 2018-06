SORRENTONOTTE IL TRENO SOTTO LE STELLE

Sabato e domenica per tutta l’estate (30 giugno-30 settembre) Sorrento Notte, il treno sotto le stelle collegherà Napoli a Sorrento.

Puoi arrivare e tornare da Sorrento senza preoccupazioni di traffico e parcheggio, risparmiando e viaggiando in tutta sicurezza.

Ultima partenza da Napoli alle 22.45, da Sorrento treni notturni per Napoli alle 23 e alle 24.

Sorrento Notte Sabato e domenica per tutta l'estate (30 giugno-30 settembre) Sorrento Notte, il treno sotto le stelle collegherà Napoli a Sorrento. Puoi arrivare e tornare da Sorrento senza preoccupazioni di traffico e parcheggio, risparmiando e viaggiando in tutta sicurezza.Ultima partenza da Napoli alle 22.45, da Sorrento treni notturni per Napoli alle 23 e alle 24.Per maggiori informazioni: https://www.eavsrl.it/web/sorrento-notte Pubblicato da Regione Campania su Venerdì 29 giugno 2018