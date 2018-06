Sorrento. Via San Cesareo diventa un ristorante all’aperto…

Sorrento, la città turistica per eccellenza, il cuore della penisola sorrentina, conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza. Sorrento tanto amata dai turisti che trascorrono alcuni giorni dello loro vacanze estive in questa cornice stupenda e che non disdegnano di visitarla anche nel periodo invernale. Tantissime sono in rete le immagini di Sorrento che ne esaltano gli stupendi panorami, gli scorci mozzafiato e le sue indiscusse bellezze. Cartoline mediatiche che fanno il giro del mondo e che ci rendono oggetto di sana invidia da parte di tanti. Eh sì, perché noi abbiamo la fortuna di vivere in un vero e proprio angolo di paradiso, circondati dallo spettacolo della natura, dall’azzurro del mare. Ma tra tante cartoline paradisiache ce ne sono alcune che sinceramente non possono certo renderci orgogliosi e che ci fanno capire come la parola rispetto sia diventata oramai priva di significato. Ecco… quella che vi proponiamo oggi è proprio una di queste cartoline che vorremmo volentieri stracciare. Un gruppo di giovani turiste, sicuramente stanche dal loro girovagare per le stradine sorrentine ed affamate, decidono di provare uno dei nostri prodotti tipici: la famosa pizza. Ma costava loro troppa fatica raggiungere un luogo più tranquillo e più adatto ed hanno quindi deciso di sedersi sul selciato della centralissima e bellissima Via San Cesareo per consumare il loro pranzo. Un pic-nic all’aperto, insomma. Un’immagine che sarebbe stato meglio non vedere e che, ci auguriamo, non si ripeta dato che Sorrento è piena di posti più adatti in cui sedersi (magari su una panchina e non per terra) per consumare una pizza in tutta tranquillità, nel pieno rispetto della città di cui si è ospiti e dei suoi abitanti. Un po’ di sana educazione non guasta mai…