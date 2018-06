Sorrento. Giovani vigili in servizio fermano due auto di ospiti napoletani che circolano sul Corso Italia bloccato al traffico da tempo dopi i lavori di restailing in direzione verso

Piazza Tasso.

Proteste verbali degli autisti per aver fatto infrazioni involontarie

del codice stradale.

Gli ospiti con le auto hanno varcato l’accesso presso Hotel La Favorita

contraendo già un verbale per aver effettuato l’ingresso nel centro storico controllato da telecamere.

Si dirigono con incoscienza per l’isola pedonale lungo la strada chiusa rischiando

uno scontro con i pedoni

Uno dei fermati chiede a un vigile di agire con buon senso avendo capito una situazione difficile da gestire.

L’arrivo della polizia utile per tutti i riscontri del caso.Alcool test e verifiche amministrative circa gli autoceicoli una Ford fiesta grigia e una Opel Agila bianca auto con targa di carta.

Le discussioni continuano dopo un’ora di controlli e di verbali amministrativi.

Gigione Maresca