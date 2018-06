Sorrento. I tre cantanti del gruppo musicale “Il Volo” cenano in una storica trattoria a Marina Grande

Sorrento. Ieri sera, a Marina Grande, si è tenuta la decima edizione del Premio Biagio Agnes, durante la quale si è esibito anche “Il Volo”, il gruppo musicale formato da due tenori e un baritono: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. I tre cantanti hanno apprezzato tantissimo il borgo marinaro e ne hanno approfittato per cenare nella famosa trattoria “Da Emilia”, un locale storico di Marina Grande che ha visto negli anni tantissimi vip sedere ai propri tavoli per degustare i piatti tipici della tradizione sorrentina. I tre giovani artisti hanno così potuto gustare piatti a base di pesce nello splendido scenario che Marina Grande offre. E i tanti fan ne hanno approfittato per chiedere autografi e scattare dei selfie in compagnia dei loro beniamini.