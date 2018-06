Il Sorrento si rafforza per la D, arriva Renato Ricci dal Mantova Renato Ricci ha vissuto un anno difficile . Il 29 ottobre il centrocampista biancorosso cresciuto nell’Inter e poi passato per l’Avellino si infortunò gravemente durante Mantova-Liventina. Frattura del perone con interessamento del legamento della caviglia. Per fortuna Ricci , un giocatore di grosso talento, si è ripreso perfettamente e ora va a rinforzare le file del Sorrento un player che conosce bene la serie D. I rossoneri della Città del Tasso devono rafforzarsi per permanere in una serie D con grosse squadre e poi poter ritentare di nuovo un’altra salita. Intanto mister Antonio Guarracino è già a lavoro