Sorrento si dedica agli amici a quattro zampe, quattro spazi dedicati ai cani nel cuore della città 

I proprietari, in particolare, saranno tenuti a chiudere i cancelli, a raccogliere gli escrementi e a gettare i rifiuti nei cestini, pena l’applicazione di severe sanzioni.

Due aree dedicate ai cani saranno situate in viale degli Aranci, mentre le altre due saranno posizionate in piazza Vittoria e in un’aiuola di piazza Angelina Lauro sul versante di via Correale. Il Comune di Sorrento, dunque, decide di attivarsi per tutelare gli animali domestici e i loro padroni, che avranno a disposizione quattro spazi verdi per concedersi una passeggiata con il proprio cane.