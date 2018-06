Sorrento – Rosario Lotito (M5S) scrive al neo Ministro della Salute per un diretto intervento contro la chiusura del Centro di Igiene Mentale.

Sulla chiusura della struttura di Via del Mare registriamo l’ennesima concreta iniziativa dell’ex Candidato Sindaco per il Movimento 5 Stelle che stavolta si rivolge direttamente al neo Ministro della Salute,Giulia Grillo.

Sorrento – Ormai è chiaro a tutti – a dichiarato Lotito – non c’è la volontà da parte dei vertici dell’ASL e dei sindaci di voler trovare una soluzione alla chiusura dell’Unità Operativa di Salute Mentale di Sorrento. Nonostante petizioni, comitati e indignazione popolare la dismissione dell’ UOSM prosegue spedita e a breve ne verrà decretata la chiusura. Al fine di poter evitare un tale sciagurato evento abbiamo informato il Ministro alla salute Dott.ssa Giulia Grillo per metterla al corrente di quello che sta accadendo in penisola Sorrentina. Di seguito la nostra missiva inviata direttamente al Ministro.

Esimia e gentilissima dottoressa Giulia Grillo,

Ministro della sanità,

questa mia per informarla di un grave evento che si sta verificando a Sorrento: la chiusura dell’ unità operativa di salute mentale (distretto 59 ASL NA 3 SUD) che da anni opera sul territorio peninsulare. La UOSM nonostante il ridotto numero di personale rappresenta una delle eccellenze sanitarie in Campania gestisce un territorio molto vasto che va da Massa Lubrense fino a Vico Equense con una popolazione residente di circa 85.000 abitanti, con presenze durante il periodo estivo che arrivano a circa 250.000 persone, erogando oltre 9000 interventi annui e circa 25 prestazioni al giorno (riferimento anno 2017). Nonostante le difficoltà nel trattare pazienti di altre nazioni, con lingue e realtà sanitarie diverse l’UOSM di Sorrento spicca tra tutte le altre per il contenimento della spesa. Nel 2017 si sono registrati solo 5 TSO di cui 2 per persone straniere; rispetto alle altre UOSM campane le giornate di degenza in comunità sono solo un decimo Inoltre la struttura, confrontata con altre simili presenti in Campania, con un fitto annuale di 163262,00 Euro risulta essere tra quelle meno care.

La UOSM si divide in due reparti principali:

– la Struttura Intermedia Residenziale (SIR) ad alta assistenza h24 che attualmente ospita 10 persone

– il Centro di Salute Mentale (CSM) che opera per tutto il territorio del distretto 59.

Ad oggi La struttura residenziale SIR viene chiusa in quanto non possiede i requisiti previsti dal DPCM 22/12/1989 allegato A criterio n. 10 – STANDARD DIMENSIONALI. (GU Serie Generale n.2 del 03-01-1990)

“ Gli standard dimensionali cui riferirsi nella realizzazione delle residenze sono determinati nelle misure che seguono. Va tenuto presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche:

a) la superficie totale utile funzionale della struttura e’ fissata in mq. 40/45 per ospite; b) per gli alloggi:

mq 28 per una persona

mq 38 per due persone

mq 52 per tre persone

per le camere (bagno escluso)

mq 12 per una persona

mq 18 per due persone

mq 26 per tre persone

mq 32 per quattro persone;

c) le restanti aree di attivita’ e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo dei 40/45 mq per ospite di cui alla precedente lettera a); d) nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standard di riferimento”.

Essendo ad oggi i pazienti della SIR di Sorrento 10 il riferimento di legge in base al quale si è deciso di chiudere la struttura è sbagliato . Infatti, in base al numero dei pazienti ricoverati, va preso in considerazione il DPR del 1° novembre 1999 (Gazzetta ufficiale n.274 del 22/11/1999), pagina 12 Presidi di tutela della salute mentale Struttura residenziale psichiatrica …Requisiti Minimi strutturali per le strutture residenziali psichiatriche.. (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1999/11/22/274/sg/pdf) In base a tali requisiti le strutture fino a 10 posti letto possono avere le “caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che garantisca sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana” . e non il DPCM 22/12/1989 che fa riferimento alle strutture con numero di ricoverati da 11 a 20.

L’esistenza di un Dipartimento di salute mentale a Sorrento è prevista nel piano aziendale dell’ASL. La sua presenza, quindi, è ritenuta necessaria dalla stessa azienda che oggi decide di chiuderlo.

Mi preme porre alla sua attenzione il grave disagio che stanno vivendo i 10 pazienti ricoverati presso la SIR che venendo trasferiti in altra struttura vedranno sparire il loro mondo, quel mondo composto da legami sociali stabiliti con i cittadini di sorrento e da quell’equilibrio psicologico che li vede legati ad una città ed un luogo considerato la loro casa.

Certo di un suo interessamento porgo distinti e cordiali saluti.

Rosario Lotito