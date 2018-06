Dopo l’inerzia dei sindaci sorrentini,proposte anche una immediata ispezione ministeriale ed esposto alla Corte dei Conti. La cittadinanza è invitata a manifestare stasera in Piazza Tasso alle ore 19,00.



Sorrento –Dopo vano tentativo da parte dei vertici dell’Asl Na 3Sud di coinvolgere i sindaci della penisola sorrentina (che pur avevano dato la loro piena disponibilità), nel risolvere la vicenda del Centro di Igiene Mentale di via Del Mare, è ancora Rosario Fiorentino a scendere in campo in modo concreto per evitare il definitivo trasferimento dei pazienti in strutture extraterritoriali. Anche il leader di Insieme per Sorrento ha dichiarato di rivolgersi al neo Ministro della Sanità, Giulia Grillo chiedendo una ispezione ministeriale , oltre a prewsentare un esposto alla Corte dei Conti. Intanto l’appuntamento con la cittadinanza è per stasera (06/06/2018) alle ore 19,00 in Piazza Tasso per impedire il trasferimento dei pazienti in strutture di Terzigno e Castellammare di Stabia. “ Rivolgo appello a tutto il mondo del lavoro alle donne ed ai giovani per Salvare il Centro di Igiene Mentale contro la prepotenza del dio denaro che vuole farci deportare i nostri concittadini ammalati”. -ha dichiarato Fiorentino – “Partecipiamo alla fiaccolata di stasera alle ore 19.00 in Piazza Tasso. Non lasciamoli soli! Dimostriamo con la partecipazione e la presenza che Sorrento è si accoglienze per gli ospiti e per i turisti ma anche con i propri figli ammalati e bisognevoli di cure e di aiuto e non certo di essere deportati .

Non spegniamo la speranza. Rivolgo un invito a tutte le sigle sindacali alle associazioni perché questa battaglia è di tutti non rinunciamo alla resistenza e alla lotta.

Possiamo farcela Uniti possiamo far cambiare questa decisione inumana assurda e iniqua”. – 06/06/2018 – salvatorecaccaviello