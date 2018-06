Sorrento rissa fuori l’Insolito a colpi di seggiate ieri, oggi aggredito turista inglese. Sicurezza e ospedale ko. Uno sguardo e apprezzamento non gradito e ieri notte scoppia una rissa fuori l’ Insolito bar. Ad avere la peggio un gruppo di giovani della penisola sorrentina inseguiti da una furia britannica, tipo hooligan. Questa notte , invece, arriva in Ospedale un uomo inglese sui quaranta anni, tutto insanguinato, dice di essere stato aggredito . Solo, senza nessuno, neanche la possibilità di ricevere una camicia di ricambio o un’assistenza in lingua inglese.

La sicurezza non può limitarsi alle due di notte. Encomiabile l’opera degli albergatori sorrentini che contribuiscono alla polizia municipale, ma non basta fermarsi alle due, e le risse ne sono la testimonianza.

Ospedale senza servizi e assistenza non è accettabile. Super lavoro dei dottori, questa sera infrasettimanale, c’era un paziente ogni cinque minuti praticamente al pronto soccorso. Devono avere più personale, ma anche qualche assistenza morale per chi si trova in difficoltà Abbiamo visto un inglese con la camicia piena di sangue, una persona forse alterata dall’alcol o solo dallo choc, che avrebbe voluto togliersi la camicia piena di sangue e cercava qualcuno con cui parlare, solo delle ragazze, a loro volta ricoverate, lo hanno assistito.

Encomiabili medici e paramedici, ma sembra di essere al fronte. Abbiamo scelto, per pudore e privacy, di non fare foto e non dare nomi, ma i fatti sono veri e riscontrabili . L’inglese lo trovate ancora li con la camicia piena di sangue, picchiato, accoltellato, o non si sa cosa.. Diceva solo, sono un uomo d’affari, lavoro e non sono un delinquente..

Cosa gli sia successo mistero. Cosa fanno le istituzioni e gli albergatori per migliorare le cose nell’ospedale dove medici e inferimieri eroi fronteggiano l’emergenza non è dato sapersi..