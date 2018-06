Sorrento, rischio processo per un noto istruttore di scuola guida: violenza sessuale nei confronti di un’allieva

Aveva subito delle violenze sessuali durante le lezioni di scuola guida e ora si è fatta coraggio rivolgendosi ad un legale. La storia riguarda un’allieva di una nota scuola guida di Sorrento, la quale asserisce di aver subito violenza sessuale dal suo istruttore. I fatti risalirebbero allo scorso autunno, quando la ragazza, a quei tempi 18enne, avrebbe dovuto subire prima dei palpeggiamenti da parte dell’uomo, fino ad arrivare a veri e propri baci sulla bocca.

La ragazza si è fatta forza e ha deciso di denunciare l’istruttore. Dapprima il PM aveva intenzione di archiviare il caso, ora, però, la situazione potrebbe cambiare in quanto il GIP ha spedito alla Procura della Repubblica gli atti in questione: per l’istruttore il capo di imputazione sarebbe di violenza sessuale. Ora si attende la risposta del GUP per sapere se l’uomo dovrà subire o no un processo.