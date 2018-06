Sorrento Premio Agnes. Lotito ( M5S) “120 MILA EURO, OLTRE LA META’ IN CAMERE D’ALBERGO E LA CITTA’ MUORE MENTRE CHIUDE IL CENTRO DI SALUTE MENTALE!”

Anche quest’anno, così come l’anno 2017, Sorrento ospiterà ll premioBiagio Agnes. Anche quest’anno così come l’anno scorso i Sorrentini pagheranno un evento che, tranne per qualcuno, non apporterà nessun beneficio per la città.

Il Comune ha stanziato per tale manifestazione la somma di 120.000,00 € di cui solo per sistemazione alberghiera € 65.840,00 come di seguito meglio specificato:

– n. 40 camere dal 22 al 24/06 Hotel Excelsior Vittoria € 60.000,00 iva incl. (CIG: 7540330D26);

– n. 8 camere dal 16 al 24/06 Hotel Tirrenia € 3.640,00 iva incl. (CIG: Z7D240A99D);

– n. 1 camera dal 18 al 24/06 Hotel Carlton € 600,00 iva incl. (CIG: Z80240A971);

– n. 2 camere Hotel Del Mare € 1.600,00 iva incl.

Il resto della somma va ripartita tra grandi cene e pranzi a sbafo da parte di chi già guadagna centinaia di migliaia di euro, spese trasporto in aliscafo da Napoli a Sorrento ed organizzazione varia.

A tutto questo va aggiunta la beffa che i Sorrentini non possono neanche assistere alla manifestazione se non in piedi e dietro le transenne, a meno che non sei l’amico dell’amico e puoi essere tra i prescelti “ sempre i soliti “ che avranno diritto ad una sedia e ad una inquadratura televisiva.

Da non dimenticare che per l’anno 2015 il comune di Capri, che ha ospitato l’ultima edizione sull’isola,per la stessa manifestazione ha speso solo € 12.000,00.

E nel frattempo il centro di salute mentale chiude.

Complimenti.