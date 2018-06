Sorrento Percorso Meccanizzato Interviene il PD “Altro che superficiali, i nostri sono rilievi approfonditi”

Sorrento . Riceviamo e pubblichiamo . A proposito l’articolo pubblicato ieri sul suo giornale, a firma di A.G. e dal titolo “Percorso meccanizzato: gli schieramenti politici locali e i progetti sul tavolo del Comune” contiene affermazioni false e lesive della nostra reputazione.

Ci riferiamo, in particolare, alla parte in cui l’anonimo autore scrive (testuale): “All’opposizione, il PD locale, che è favorevole alla realizzazione diretta, ha nel tempo concentrato le sue attenzioni in polemiche sterili e strumentali, che non hanno contribuito ad arricchire e migliorare la discussione. Non ha avanzato alcuna proposta concreta alternativa che l’amministrazione potesse considerare, specie in ambito finanziario. Questo, pur godendo della presidenza regionale. Talvolta si è dovuto rilevare uno scarso approfondimento, da parte dei rappresentanti locali, degli strumenti amministrativi e finanziari disponibili, base necessaria per poter avanzare proposte utili”.

Sono parole e considerazioni del tutto fuori luogo, come lei stesso potrà verificare rileggendo quanto pubblicato sul suo giornale prima in data 29.11.2017 (articolo a firma di Salvatore Caccaviello dal titolo “Sorrento, per il PD sul percorso meccanizzato, dal Comune serve chiarezza”), poi in data 04.01.2018 (comunicato PD) e infine in data 28.04.2018 (“comunicato PD, capitolo secondo, lo stallo”), o ancora, esaminando la nostra proposta di delibera presentata in data 28.11.2017 (prot. 53751) – approvata all’unanimità con parziali modifiche dal Consiglio Comunale – e le osservazioni al parere del Ragioniere capo dott. D’Amora che abbiamo protocollato in data 29.05.2018 (veda allegati).

Siamo certi che all’esito ella non mancherà di porre rimedio al danno arrecatoci dall’articolo in questione, pubblicando una rettifica che dia ampio ed esaustivo conto del lavoro fatto sul tema dai sottoscritti.

Cordiali saluti.

Ivan Gargiulo, segretario circolo PD Sorrento

Rosa Persico, consigliere comunale PD Sorrento

p.s. A proposito di scarso approfondimento degli strumenti amministrativi e finanziari, provi a chiedere se al Comune di Sorrento fossero al corrente, prima di ricevere la nostra nota prot. 26010/18, dei 940.000,00 euro di spazio finanziario concessi per impiantistica sportiva dal decreto MEF n.20970 del 09.02.2018.

QUI DI SEGUITO I DOCUMENTI DEL PD

Percorso meccanizzato, proposta prot. 53751 del 28.11.17 Percorso meccanizzato, osservazioni relazione D’Amora, prot. 26010 del 29.05.18 Percorso meccanizzato, emendamento condiviso ns proposta prot. 58446-17 (1)