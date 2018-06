Sorrento ok all’allargamento di Via Marziale, sarà il by pass da Via degli Aranci alla Stazione. Fuori i bus dal Corso Italia . Cioè uno dei motivi di intasamento del traffico, un’idea che noi di Positanonews vediamo positivamente quello del progetto esecutivo redatto dall’architetto Giovanni Mauro di 440 mila euro e , dopo un iter di cinque anni, approvato martedì in giunta.

Quale è l’obiettivo?

“…la riqualificazione del territorio con le precipue finalità di eliminare il traffico veicolare dei pullman pubblici e privati e dei camion commerciali transitanti tra Piazza Tasso, Piazza A. Lauro e la stazione ferroviaria della Circumvesuviana convogliandolo più direttamente da Via degli Aranci su Via Marziale e permettere così di raggiungere il piazzale antistante la stazione ferroviaria della Circumvesuviana – senza passare dunque per il Centro

Storico, per Piazza Tasso ed il Corso Italia”.

La dimostrazione che si può intervenire sul territorio senza mega progetti , puntando a decongestionare Corso Italia e individuando gli autobus e i mezzi pesanti come il maggior problema per il traffico come diciamo da sempre.