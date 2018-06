Sorrento. Numerose denunce per abusi edilizi. Nel mirino anche un b&b

Continuano i controlli contro gli abusi edilizi in penisola sorrentina. La polizia municipale ed i tecnici del Comune di Sorrento hanno effettuato numerosi controlli nella zona collinare ed hanno riscontrato diverse violazioni. Gli abusi edilizi più importanti sono stati riscontrati in un b&b in Via Li Schisani dove erano state realizzate diverse opere in assenza delle regolari concessioni: l’ampliamento di un passo carrabile, una tettoria per il riparo dei veicoli, un pergolato, una serra, una piscina prefabbricata con relativo solarium, una tettoia a copertura di una cucina, una rampa di scala esterna coperta, una ulteriore tettoia chiusa su tre lati, un locale di circa 30 metri quadrati, altre tre tettoie, un locale di 17 metri quadri con sauna e idromassaggio, l’ampliamento di 130 metri quadri del sottotetto e di 15 metri quadrati di un terrazzino, posa di una scala a chiocciola e installazione di pannelli solari. La proprietaria della struttura è stata denunciata. Altre tre persone sono state denunciata per degli abusi in una struttura di Via Atigliana, aumentata di volume con la costruzione di una muratura e la posa in opera di infissi inglobando delle superfici residenziali. Anche in uno stabile di Via Cesarano è stato riscontrato un illecito aumento di volume al fine di ricavare un servizio igienico ed è stato anche aumentato un piccolo terrazzo preesistente; inoltre erano state realizzate tre tettorie ed un locale adibito ad uso deposito. Anche in questo caso tre soggetti sono stati segnalati alla Procura. In Via Fuoro, infine, due vani ed il cortile di un deposito sono stati trasformati in locali commerciali mediante opere edili; tre le persone denunciate.