Sorrento Notte , L’incontro EAV con i Sindaci| DIRETTA

Parte il “Sorrento Night”

Corse prolungate fin quasi a mezzanotte per decongestionare il traffico veicolare a tarda sera in penisola sorrentina

Piano di Sorrento – Si è svolto oggi pomeriggio presso il Comune di Piano di Sorrento un incontro con gli amministratori della penisola sorrentina, per lanciare congiuntamente Il “Sorrento Night” , l’iniziativa dell’Eav, in accordo con i sindaci della costiera, per estendere gli orari della Circumvesuviana durante l’estate. A partire dal 23 giugno e fino al 16 settembre, il sabato e la domenica, l’ultima partenza da Sorrento verso Napoli sarà alle ore 23.39, con arrivo a Napoli alle ore 00.28, grazie all’innesto di corse suppletive nella fascia notturna. I Comuni hanno garantito un significativo appoggio finanziario all’iniziativa e servizi di sicurezza presso le stazioni dei rispettivi Comuni. All’appuntamento di oggi ha partecipato l’Assessore al turismo e ai trasporti di Vico Equense Lucia Vanacore. Il timore che l’incremento dei flussi turistici in estate potesse rendere infernale il traffico veicolare lungo la statale sorrentina ha indotto l’Eav a mettere in atto un’iniziativa mirata ad agevolare la permanenza dei turisti e delle persone provenienti dalla provincia di Napoli e Salerno fino a tarda sera nelle città della penisola sorrentina, incoraggiandoli ad optare per il treno piuttosto che per l’auto. Un avvio sperimentale, finalizzato a dare respiro alle difficili condizioni di viabilità della penisola. Con il contributo finanziario dei Comuni e l’attesa “interessante” di gettito da biglietteria (considerata la presumibile elevata domanda), l’apertura soltanto di alcune stazioni durante la tratta, dovrebbe essere a costo zero per l’azienda dei trasporti regionale.