Sorrento notte arte domani col grande evento in tutta la città partono anche le corse estive by night della Circumvesuviana. ORARI fino al 30 settembre, ogni sabato e domenica del servizio EAV “Sorrento Notte” che permette di viaggiare in treno anche la sera tardi.

Lo start coinciderà con l’evento dell’estate voluto dall’assessore Massimo Coppola dell’amministrazione Cuomo Qui sotto i link degli articoli col programma qui la cartina

L’iniziativa “Sorrento Notte” ha visto coinvolti tutti i sindaci della Penisola Sorrentina , compresa Massa Lubrense , per la linea che da Napoli porta a Vico Equense e Sorrento ed è stata rivelata dal presidente dell’Eav Umberto De Gregorio a margine del forum “La tua Campania. I fatti, il progetto”, forum organizzato dalla Regione Campania sul mondo dei trasporti, con la partecipazione del presidente Vincenzo De Luca.

Il progetto “Sorrento Notte” ha lo scopo di limitare e ridurre il traffico veicolare che nei weekend attanaglia la Costiera Sorrentina e tutti i paesi limitrofi. Inoltre i turisti e la gente del posto potranno raggiungere Sorrento nei week end con i mezzi pubblici ed avranno la possibilità di rientrare in tarda serata nei loro paesi.

Da Sorrento a Napoli, tutti i fine settimana, sarà possibile raggiungere Napoli o con il treno in partenza alle 23.00 o con quello in partenza a mezzanotte mentre da Napoli a Sorrento l’ultimo treno è previsto alle 22.45.

ECCO TUTTI GLI ORARI DI “SORRENTO NOTTE”