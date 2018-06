Sorrento Night, L’incontro EAV con i Sindaci| DIRETTA

I sindaci della penisola sorrentina si riuniranno, questo pomeriggio per discutere dell’emergenza mobilità con il presidente dell’Eav.

I sindaci della penisola sorrentina hanno deciso di optare per il potenziamento dei servizi dei trasporti pubblici. Per tale motivo, si terrà una riunione, oggi pomeriggio, con Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav al fine di arrivare ad una conclusione di un accordo che prevedrebbe l’attuazione di nuove corse per Napoli-Sorrento e magari un prolungamento degli orari. Infatti, quest’ultima richiesta è già stata effettuata, ma non si esclude la decisione di adottare in extremis un orario diurno.

Un discussione che circola sulla bocca di tutti, oltre ad essere un argomento assai affrontato sui social. Inoltre, l’incontro con De Gregorio, una volta dato i suoi frutti, potrebbe persino far saltare in aria i progetti di coloro che speravano nella costruzione di nuove strade, come ad esempio la Dorsale sorrentina su cui, nei giorni scorsi, il consigliere regionale di Forza Italia Flora Beneduce ha chiesto al governatore campano Vincenzo De Luca una riduzione dei tempi di lavoro.