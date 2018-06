Sorrento: Mobilità e percorso meccanizzato: una discussione che necessita di informazioni. Apriamo un dibattito da Positanonews

Sorrento . Ogni volta che si affronta il discorso intorno al percorso meccanizzato, e più in generale quando si parla di mobilità, tutti ci sentiamo chiamati in causa per dire la nostra. È naturale, poiché è un aspetto della nostra quotidianità che incide sulla nostra vita in molti modi.

Succede, però, che sempre più spesso questa discussione sia confusa, condotta più come un tifo da stadio che come un confronto proficuo da cui far emergere soluzioni concrete per la città.

La responsabilità cade, inevitabilmente, sulle informazioni: quando ci sono, sono poche, comunicate a metà, spesso in modo poco chiaro.

Troppo spesso ci si perde in battibecchi e partigianerie, perdendo di vista i punti centrali della discussione o ribaltando le priorità.

Abbiamo quindi deciso di affrontare l’argomento in una serie di articoli, affrontandone di volta in volta un aspetto fondamentale, partendo da quello che dicono le leggi, dalle possibilità che sono concretamente in gioco.

Senza favoritismi: non ci interessa qui favorire l’una o l’altra parte. Ci interessa fornire ai cittadini gli strumenti per capire di cosa si sta parlando, cosa c’è in gioco, cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, e quello che ancora si può fare.

Affronteremo temi più o meno complessi, che fino a ora non sono stati spiegati in modo chiaro, o che, in alcuni casi, non sono stati spiegati affatto. Parleremo di appalti, di progettazione, di Regione e di Europa. Tenteremo di farlo nel modo più ordinato e oggettivo possibile.

Inoltre, raccoglieremo le interviste ai rappresentanti della politica e dell’imprenditoria locale coinvolti sul progetto del percorso meccanizzato: lo faremo dando voce a tutte le parti coinvolte.

Troverete gli articoli nella nuova sezione “Mobilità”. Sui nostri canali social, potrete seguirci attraverso l’hashtag #percorsomeccanizzatoSorrento. Inoltre, potrete scriverci all’indirizzo email dedicato direttore@positanonews.it

Il nostro intento è dare vita a una discussione informata, produttiva per Sorrento. Una discussione che speriamo di concludere con un incontro pubblico a cui parteciperanno tutte le parti in causa, per confrontarsi e rispondere alla città su un tema centrale, la cui risoluzione è oramai un’urgenza, ma anche una grande opportunità.

Ogni giorno su Positanonews sarà pubblicato un intervento su una problematica a cominciare da domani.

Qualsiasi suggerimento è ben accetto

A.G.