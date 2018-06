Sorrento, l’Avvocato Luigi Alfano avvia una collaborazione con il genetista forense Dott. Eugenio D’Orio

Vista la sempre maggiore importanza della prova Regina del DNA nel corso di indagini e processi penali, il Dott. Eugenio D’Orio, genetista forense e già docente al corso di perfezionamento in genetica forense dell’Università di Napoli “Federico II”, ha avviato una collaborazione professionale con il più giovane Avvocato di Italia Cassazionista, Dott. Luigi Alfano, avvocato penalista, civilista e mediatore commerciale.

Si realizza così la possibilità, per gli assistiti di entrambi i professionisti, di avvelersi di un pool multidisciplinare serio ed altamente specializzato per la tutela dei propri diritti.