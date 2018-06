Sorrento. Annuncio importante dell’ormai ex assessore della Giunta Cuomo, Mario Gargiulo. Tramite il proprio profilo Facebook ufficiale, Gargiulo ha annunciato il reperimento di fonti per progetti importanti: tra questi spicca il rifacimento del manto erboso del Campo Italia. Ecco il messaggio completo.

“Cari amici buona giornata a tutti, chi mi conosce sa che sono un uomo di azione e non sono molto prodigo di chiacchiere inutili, nemmeno scritte. Senza voler rivangare cose ormai vecchie, tutti sapete cosa è avvenuto a livello amministrativo , anche sé, né io ne voi, a tutt’oggi abbiamo saputo “il vero perché”; sicuramente il mio iperattivismo dava fastidio poiché, forse, faceva emergere l’immobilismo o l’inefficienza di altri settori, ma tutto questo oramai non conta più nulla, come ho sempre fatto guardo avanti, al futuro, non il mio, che pure mi interessa, ma a quello della città.

Sorrento dall’inizio dell’anno sembra caduta in una sorta di “maledizione” kantiana. Il “palazzo” sempre più distante dalla gente. Spero anzi, certo che Sorrento ne uscirà, chi oggi pensa di essere eterno si sveglierà dal sogno che sta vivendo, vivendo quotidianamente “per strada” ne ho sempre colto gli umori, le ansie, ma soprattutto le problematiche, cercando in umiltà di fare quanto possibile; in verità supportato da coloro che con me assolvevano a funzioni amministrative. Comunque sono e sarò sempre convinto che se si “ama” la propria città la si può “servire” in tanti modi, non per forza da assessore o sindaco… Sarà sempre il tempo ad assolvere o “condannare” l’operato di ognuno.

All’inizio ho detto di non essere uomo di chiacchiere, mi accorgo che ora ne sto facendo troppe, quindi vengo al dunque di questo mio post. Nella mia esperienza politica, al di là del ruolo ricoperto, ho avuto sempre il pallino dello sport e del benessere dei ragazzi e non solo. Noi sappiamo che Sorrento soffre per la carenza storica di strutture sportive polivalenti pubbliche, cioè per tutti è gratis, non private e per chi può permettersele. Per cercare di coprire questo vuoto di spazi, da tempo, con l’ausilio di validi collaboratori diretti dal Dott Giammarino, siamo riusciti a reperire risorse economiche, vincolandole a progetti di grande impatto anche sociale.

Mi riferisco, tra i tanti, alla riqualificazione dell’area “degli Spasiani”; al rifacimento del manto erboso del “Campo Italia”, in attesa di una più degna e consona ristrutturazione; alla palestra e altre strutture sportive per la “Scuola Angelina Lauro” e tanto altro ancora. Ho già “chiacchierato” troppo, chiunque vorrà, potrà essere messo a corrente di tutto e basterà chiedere, come ho sempre fatto con disponibilità e franchezza risponderò, semmai davanti ad un caffè. A corredo di questo post troverete alcune immagini che riproducono i rendering grafici di alcuni progetti che si stavano portando avanti. Voglio sperare, non per me ma per Sorrento, che l’amministrazione comunale trovi il tempo di fare diventare realtà ciò che lo stava per diventare. Come dicevo prima, i soldi ci sono, sono stati assegnati per queste opere, l’importante è che non vengano distratti, semmai per altre reali o presunte “esigenze superiori”. Grazie a quanti hanno avuto pazienza di leggere sino in fondo questo scritto. A presto!”.