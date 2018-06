Sorrento, l’anfiteatro del parco Ibsen è irriconoscibile – FOTO

Ancora una volta ci troviamo a parlare delle condizioni indecenti in cui versa l’anfiteatro del parco Ibsen a Sorrento. Più volte nel corso degli anni noi di Positanonews abbiamo trattato l’argomento con grande dedizione in quanto si tratta di una grande occasione persa per la comunità sorrentina.

Il parco Ibsen, ricordiamo, è stato costruito nel 2008 e si trova a ridosso delle antiche mura di Sorrento e del Vallone dei Mulini. Dispone di un parco giochi per bambini, una arena, un ristorante, e diverse panchine che sono l’ideale per una sosta tranquilla all’ombra di secolari pini marittimi.

Purtroppo, però, spesso il parco ha vissuto momenti di abbandono quasi totale, con erbacce che crescono ovunque e alcuni anni fa è stato persino chiuso per diverso tempo. Come potete vedere dalla foto (di Salvatore Russo), a versare in condizioni pietose ora è l’anfiteatro: soltanto un anno fa, proprio in quello stesso anfiteatro, si tenne uno spettacolo della compagnia del Circle de Soleil.