Sorrento. Su iniziativa del Comune e Federalberghi la città sarà presidiata anche da mezzanotte alle due

Difficile cancellare dalla mente le terribili immagini delle due turiste americane investite da un ciclomotore a Punta Scutolo (clicca qui per vedere l’impressionante video). Purtroppo sulle nostre strade sono troppi gli incidenti che si registrano a causa delle alte velocità e del mancato rispetto delle regole del codice stradale. Un pericolo che cresce in modo esponenziale nel periodo estivo per l’aumento dei veicoli in circolazione. Federalberghi ha fatto sentire la sua voce, chiedendo maggiori controlli sulle strade statali e locali per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Quello del traffico in penisola sorrentina è, purtroppo, un problema che è sempre esistito e che difficilmente si riuscirà a risolvere, ma questo non significa che non si possa tentate di arginarlo invogliando, ad esempio, le persone ad utilizzare maggiormente i mezzi pubblici che, al contempo, andrebbero migliorati con un incremento delle corse disponibili in modo da permettere ai cittadini ed ai turisti di spostarsi in maniera facile e sicura. E’ per questo che viene chiesto alla Prefettura di Napoli di convocare al più presto un tavolo di lavoro nell’ambito del quale i vertici dell’associazione – insieme ai rappresentati di Comuni, Anas e forze dell’ordine – possano offrire il proprio contributo alla soluzione dei problemi che paralizzano la mobilità in penisola sorrentina. Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha già aderito a questa proposta dichiarando la necessità di alzare il livello della discussione sui temi legati al traffico che rischia di compromettere in maniera negativa l’immagine della penisola sorrentina come luogo sicuro ed accogliente. E’ per questo che Comune e Federalberghi si sono fatti promotori di un’iniziativa che, dal 9 giugno al 31 ottobre, garantirà il presidio della città anche da mezzanotte alle due: un agente della polizia municipale sarà presente nella centrale operativa, mentre altri due vigileranno lungo le strade. Il tutto grazie al contributo della sezione locale di Federalberghi. In prima linea anche il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore: «Sono pronto a sostenere qualsiasi iniziativa finalizzata a rendere più fluida e sicura la mobilità, oltre che a salvaguardare la vivibilità dell’intera penisola sorrentina».