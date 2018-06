Sorrento indiano brandisce coltello in Piazza Tasso. Fermato dalla polizia

ANTEPRIMA .Paura in Piazza Tasso a Sorrento questa notte. Un uomo, ci riferiscono di nazionalità indiana, ha brandito un coltello in piazza Tasso , nei pressi del Bar Fauno. Stando ad alcuni resoconti l’uomo è venuto a trovare alcuni suoi connazionali che lavoravano in alcuni locali nella zona, poi si è inscenata una discussione con alcuni di loro e ha cominciato a menare fendenti in aria.

Da quello che siamo riusciti a ricostruire sono intervenuti al momento gli uomini della LARES, poi dopo la vigilanza privata la polizia municipale, di ronda notturna, e la Polizia di Stato che ha portato l’uomo in commissariato.

Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte. Positanonews è ancora sul posto per cercare notizie e sentire i testimoni.