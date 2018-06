Sorrento “Giù le mani dai nostri concittadini al Centro di Igiene Mentale” Una riflessione di Teresa Cacace che Positanonews non solo pubblica ma condivide e invita a condividere

In un breve ma concreto dialogo con Rosario Lotito e con un Medico dell’unità operativa di salute mentale ho capito che c è qualcosa o meglio qualcuno che non va !! Si parla di parametri, metri quadri, soldi!

Praticamente la struttura del Centro di Salute Mentale con una “piccolissima” modifica alla determina informativa è IDONEA.. Facendola breve, ci sono parametri stabiliti per legge che regolano strutture dai 10 pazienti in giù e parametri per strutture dagli 11 ai venti pazienti e, cosa importante, questi parametri possono oscillare del 22% sia in eccesso che in difetto. Capito questo, adesso c è un dato certo: la struttura di Via del Mare dovrebbe chiudere perché non rispetta le normative da 11 a 20 pazienti ricoverati presso la SIR… Attualmente questa struttura ospita 11 pazienti, ma a breve un paziente lascerà di sua spontanea volontà la struttura, quindi i pazienti ricoverati saranno 10… Cara Dottoressa Costantini ti chiediamo con una semplice nota aziendale di comunicare che la struttura di via del Mare è una struttura per 10 pazienti in giù …

Così siamo tutti contenti!!

Gli ospiti, ormai integrati nel tessuto Sociale Sorrentino, restano a casa loro!

Ci tengo a precisare una cosa: si parla che per un nuovo Centro servono 400mq. Solo per metter su gli Uffici di Salute Mentale, ma al primo piano dell’ospedale di Sant’Agnello lo spazio che occuperanno suddetti uffici dovrebbe essere di circa 150mq.!

🤔… Mi sto confondendo!

Ma allora i 400 mq. Servono o non servono?

Onde evitare che continuate a fare altre brutte figure… Ravvedetevi presto delle vostre prese di posizione!! Giù le mani dai miei concittadini che sono

ospiti nel Centro di Salute Mentale in Via del Mare …

Eventualmente accanitevi su altre situazioni!