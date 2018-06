Sorrento , dopo festeggiamenti al bar con Sagristani. Massimo Coppola precisa “Solo un caffè”

Nella giornata di ieri ho accettato l’invito per un caffè del Sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, appena rieletto. Mi è sembrato educato rispondere all’invito. Nell’occasione è stata scattata una fotografia che ritraeva il Sindaco di Sant’Agnello, il sottoscritto ed altri politici locali. Mai avrei immaginato che la mia presenza, ad un banale incontro di pochi minuti per un caffè sarebbe potuta essere caricata di significati politici ed amministrativi, ma mi rendo conto che nell’epoca di Instagram una semplice foto può essere interpretata come un messaggio in codice. Qualcuno forzando la realtà, ha inteso attribuire alla mia presenza un significato improprio. Per me era solo un incontro con una istituzione di un comune vicino con cui intendevo congratularmi per la vittoria. L’ unico gruppo cui appartengo è quello dei cittadini di Sorrento, gli stessi che democraticamente hanno deciso che io li rappresentassi in amministrazione per 5 anni. Per loro mi impegno quotidianamente e senza interessi personali da tutelare. Quel poco o tanto che riesco a fare lo faccio e continuerò a farlo solo per loro.