Sorrento, domattina collegamento del Tg3 Campania: si parlerà di turismo e bandiera blu

Domattina il TG3 Campania si collegherà con Sorrento per alcune riflessioni importanti. Alle ore 7,30 il consueto appuntamento “Buongiorno Regione”, con l’inviata Francesca Ghidini, vedrà al centro dell’attenzione l’assegnazione della Bandiera blu, e non solo. La giornalista proporrà una interessante riflessione sulle prospettive turistiche di Sorrento per l’estate 2018, un’estate che sembra essere entrata subito nel vivo.

Lo scorso maggio il Comune di Sorrento è stato insignito del premio Bandiera blu, un premio internazionale, istituito nel 1987, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi dalla ong danese Fee, Foundation for Envir onmental Education, alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, con l’obiettivo principale di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

Da segnalare gli interventi del sindaco Giuseppe Cuomo, del presidente di Federalberghi Penisola sorrentina, Costanzo Iaccarino, dell’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano, di Raffaele Attardi del Movimento Grande Onda, Luigi Garbo Sorrento, fotografo, Antonino Siniscalchi.