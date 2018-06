Sorrento, domani si ricorda Raffaele De Gennaro: è stato vittima di un incidente stradale

Sorrento domani ricorda Raffaele De Gennaro, giovane scomparso prematuramente circa un mese fa a causa di un brutto incidente stradale. Una messa in suffragio del giovane sorrentino sarà celebrate alle ore 19, presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, dove familiari, parenti, amici e compagni di scuola, si uniranno in preghiera per rendergli memoria.

Nella città è ancora viva la ferita per questa giovane perdita, specie per i suoi colleghi studenti della VB del Nautico di Piano di Sorrento. Quella maledetta sera del 30 maggio scorso, un terribile incidente con la moto fra Castellammare di Stabia e Vico Equense, nei pressi del Famous Beach, l’ha strappato alla vita, e tutta la Penisola Sorrentina è stata sconvolta da tale triste evento.