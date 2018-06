Il Sorrento diviso tra under, mercato e novità

Si provano gli under per la Serie D, qualche riconferma, si sonda il mercato si cambio manto erboso allo Stadio Italia

Sorrento – Si lavora sotto il sole per il Sorrento tra stage di under provando qualcuno per la serie D, si ci sta muovendo per qualche riconferma e dando un occhio al mercato mentre sarà rifatto il manto erboso sintetico dello Stadio Italia.

Un occhio a 360° per la società rossonera che sta agendo con calma e tranquillità e lo sta facendo vedere con questi stage di giovani calciatori che si stanno svolgendo al Campo Italia con mister Guarracino che ‘analizzandoli’ cercherà di portarne qualcuno alla sua corte.

Intanto si sta procedendo anche sul versante degli over e si stanno valutando le varie situazioni, qualcuno resterà in costiera e con ogni probabilità il portiere Munao, il difensore Guarro, il centrocampista Sogliuzzo, gli attaccanti Cifani e Gargiulo e qualcun altro. Mettiamo questi perchè potranno far parte di quell’ossatura che sarà alla base della squadra del prossimo campionato che avrà l’obiettivo di disputarlo con un certa tranquillità. Per gli altri over vedremo come andranno i colloqui. Se ci saranno delle partenze è ovvio che dal mercato dovranno arrivare dei rimpiazzi over che hanno conosciuto la serie D o che ci hanno giocato nell’ultima stagione. Ma con ogni probabilità ci potranno essere delle novità anche nella prossima settimana perché potrebbero arrivare alla corte di mister Guarracino dei calciatori. Pian piano e senza strafare, la società rossonera sta costruendo il suo puzzle.

Un puzzle che dovrebbe essere risolto in questi mesi estivi, se non ci saranno sorprese, sarà il rifacimento del manto erboso sintetico dello stadio Italia perché, come scrisse sul social Facebook l’ex assessore Mario Gargiulo, sono stati reperiti i fondi per il suo rifacimento. Questo potrebbe non essere favorevole per la partenza della stagione dei costieri perché per la sostituzione di questo manto ci vogliono più o meno tre settimane, se i tempi non si allungheranno, ed allora il Sorrento dovrà trovare un altro campo a disposizione per la sua attività.

Mentre c’è sempre la speranza che quel progetto che riguarda il rifacimento dello stadio, messo su dal main sponsor Msc, vada in porto. Ma si sa “chi di speranza vive disperato muore”.

Ma ora si guarda all’allestimento di questa squadra che dopo il pre ritiro al Campo Italia ed il ritiro a Nusco, in provincia di Avellino, che parte dall’ultima settimana di luglio, e la coppa Italia che si gioca il 19 agosto e forse si giocherà la prima in esterna, dovrà affrontare la prossima stagione.

GISPA