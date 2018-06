Sorrento, con i cittadini protagonisti del loro futuro parte da domani il nuovo percorso targato Movimento 5Stelle.

Dopo gli ormai famosi al Bar Marianiello a Piano di Sorrento,gli incontri settimanali del Meet Up penisola sorrentina,(attivisti e simpatizzanti) si rinnovano ancha nella citta del Tasso. L’appuntamento per la cittadinaza è per domani 25 giugno, alle ore 19,30 al Bar Gelateria “il Duomo ” al Corso Italia 105.

Sorrento – “Diventa protagonista del futuro della tua città. Insieme daremo vita alle tue proposte per una Sorrento migliore.

Trasparenza, inclusione, partecipazione”. Tale è lo slogan che caratterizzerà anche a Sorrento gli incontri del Meet up penisola sorrentina amici di Beppe Grillo. Conclusosi il periodo elettorale, il cui responso nazionale ha portato il Movimento 5 Stelle insieme alla Lega al governo della Nazione, riprendono gli incontri settimanali degli attivisti e simpatizzanti pentastellati in penisola. Dopo il magnifico risultato ottenuto anche con le recenti elezioni amministrative a Sant’Agnello, con 717 preferenze equivalenti al 15,16% e 3 seggi in Consiglio Comunale, l’attenzione è riposta ora alle prossime elezioni comunali di Meta per il prossimo anno e senz’altro di Sorrento 2020. Proprio nella citta del Tasso, protagonista alle politiche del 4 marzo con un fiume di preferenze targate 5 stelle, che si aspetta di ottenere un altro lusinghiero risultato. Sebbene consapevoli che le elezioni comunali, sopratutto in contesti provinciali come la penisola sorrentina, dove vige un meccanismo condizionato da “dinamiche locali”, sono tutt’altra cosa, il Meet up locale ha deciso di raccogliere con convinzione l’ennesima sfida. Dove i protagonisti non devono essere i soliti noti, guidati dal signorotto di turno, che ripromettono mare e monti per poi conseguire risultati come quelli che oggigiorno sono ben visibili in città. Bensì solo e soltanto i cittadini. Ovvero tutti coloro disposti a mettersi in gioco, nel riproporre un nuovo modo di intendere la nostra città. Dove nuove idee , possono essere proposte, discusse e magari proposte in un prossimo programma da presentare alle famiglie ed agli imprenditori sorrentini, affinché si possa uscire dall’attuale impasse. Un percorso ambizioso e senz’altro piene di insidie ma che non incute affatto timore in Rosario Lotito ed al gruppo del Meet up Penisola sorrentina. L’evitare di stendere tappeti ai “ politicotti” di turno provenienti dalla Regione che propongono le solite pastette per risolvere arcaici problemi sarà senz’altro un vantaggio per il nostro territorio. Visto il filo diretto, che come ormai abitudine, si riesce a stabilire con molta semplicità tra gli attivisti locali ed i rappresentanti del M5S in Parlamento e finanche con gli attuali Ministeri. Parte quindi da domani, lunedì 25 giugno alle ore 19, 00 presso il bar gelateria “Il Duomo”, al Corso Italia, 105,l’inizio di un nuovo percorso da opporre ad una politica ormai obsoleta e contrastante con le esigenze dei cittadini. La cui indispensabile collaborazione, nel mettersi in prima persona in discussione, costituirà il pilastro portante per costruire un nuovo futuro per la nostra comunità. 24 giugno 2018 – salvatorecaccaviello