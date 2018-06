Dal diario di Massimo Fienga

T r a f f i c o

I n . P e n i s o l a

.Per me 3 sono i paletti da prendere in considerazione per la riduzione del traffico

1) un treno ad integrazione Vico-Sorrento e viceversa per creare una metropolitana in zona e ridurre auto nei breve tratti

2) aumentare le corse della Circumvesuviana e i relativi binari .

3 ) Non dimentichiamo le vie del mare stando attenti ai prezzi non per i soli residenti in Sorrento ma anche Napoli e, quindi, invitando ( con maggiori corse) a far utilizzare anche tale mezzo di trasporto veloce.

Riducendo, così , il trasporto in gomma.

E sicuramente il problema sarebbe molto ridimensionato senza spese immense

Foto di Franco Paturzo