Sorrento-bando NCC: diplomi falsi, esclusi aspiranti driver. Confermata la nostra anticipazione

Ve ne avevamo parlato in esclusiva e in anteprima due settimane fa e ora vi confermiamo che la segnalazione che ci era giunta era esatta e le accuse fondate. Stiamo facendo riferimento al fatto che alcuni partecipanti al bando per assegnazione di licenze NCC a Sorrento abbiano falsificato i dati relativi ai propri diplomi, dichiarando il massimo dei voti. Altri, invece, avevano asserito di essere laureati, quando questo non era vero (leggi qui la nostra esclusiva).

Tante falsità per cercare di guadagnare punti utili e scalare la graduatoria. Delle bugie che però il Comune di Sorrento, come già noi avevamo ipotizzato, non ha bevuto e si è subito attivato per scovare i furbetti: sono bastati infatti dei controlli presso gli istituti scolastici e le università per riuscire a risalire alle menzogne facilmente.

La nostre fonte ci aveva parlato di diversi casi e pare che pian piano il Comune stia prendendo provvedimenti, escludendo dal concorso i soggetti in questione. Addirittura, secondo quanto abbiamo recentemente saputo, pare che un candidato abbia falsificato i dati per quanto riguarda la licenza media, dichiarando di aver ottenuto un voto molto più alto rispetto a quello realmente conseguito e di aver falsificato anche il voto conseguito alla scuola media superiore, ed infine dichiarando illecitamente di essere laureato.

Ora c’è anche l’ipotesi di un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata per reato di falso.