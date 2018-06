Sorrento. Alla pizzeria “Lieve” dei fratelli Fumo è “Tutta nata storia”

Dopo il concerto del 7 giugno allo stadio San Paolo che ha calamitato l’attenzione di tutta Italia, arriva un nuovo omaggio al grande Pino Daniele, questa volta dalla solare Sorrento.

È la pizzeria Lieve, in Via degli Aranci-13, dei fratelli Vincenzo e Alfredo Fumo, a dedicare una delle sue pizze gourmet al cantautore napoletano, nello specifico, ad una delle sue più famose canzoni: Tutta ‘nata storia.

La canzone racconta il rapporto tormentato che l’artista partenopeo aveva con l’America, paese che l’aveva inevitabilmente influenzato da un punto di vista musicale e che, per motivi di salute, era diventato una sorta di “Terra Promessa”, perché lì si sperava potesse risolvere i suoi problemi cardiaci.

Il maestro Salvatore Ventriglia, pizzaiolo di Lieve, ha scelto gli ingredienti di “Tutta nata Storia” ispirandosi alla vita di Pino Daniele: pomodoro giallo come il sole della sua città natale, salsiccia di Castelpoto dalla nota pungente come i testi delle sue canzoni, alici di Cetara a simboleggiare il suo segno zodiacale, i pesci, a cui fa riferimento in un’altra canzone.

Completano l’opera fiordilatte, fili di peperoncini, olio evo e basilico.

“Tutta ‘nata storia” vi aspetta dal martedì alla domenica in Via degli Aranci, 13-Sorrento.