Sorrento albo pretorio off limits, come organizzazione eventi – UFO. 5.000 euro a rivista non identificata. Avevamo letto una determina da numeri. Per una singola manifestazione, che si terrà a breve, cinquemila euro ( dieci vecchi milioni di lire) per la pubblicità su una rivista cartacea da identificare.

Sarà quel che sarà, ma da quando l’amministrazione Cuomo ha fatto fuori Mario Gargiulo non si capisce più niente. La comunicazione degli eventi , a parte quella istituzionale, viene gestita in maniera confusionaria rispetto a prima , l’impatto col pubblico e con i media è di molto ridimensionato e si fanno cose strane..

Strane si, perchè anche a voler dire prendiamo una rivista specializzata che va sugli aerei o sui treni o cose del genere, anche queste non hanno un grande impatto sugli eventi, a che serve?

L’informazione oggi è online. Vanno fatte le cose nell’interesse pubblico e su dati reali. Le stesse riviste cartacee possono autodichiarare quello che vogliono, non hai la possibilità di vedere l’impatto concreto. Oggi con internet hai la possibilità, se hai l’intelligenza, e la competenza, di capire come funziona, di prendere il pubblico locale e quello internazionale.

E hai la possibilità di avere parametri concreti e reali. Si può anche fare un bando velocissimo e chiedere i dati di Google Analytics dei giornali locali online, per esempio, che ti danno il doppio effetto dell’impatto sul territorio e per il territorio, perchè alcuni giornali locali possono dimostrare di essere anche un riferimento esterno per il territorio, e di conseguenza anche per i tanto famigerati social network ( che non sono solo facebook, ma anche twitter ed instagram ) confrontare le offerte fra coloro che sono regolarmente iscritti nelle Borse Elettroniche e fare l’interesse pubblico.

Forse la parola Glocal è sconosciuta nel vocabolario di chi si occupa di comunicazione nelle stanze del Comune di Sorrento.

Fare pubblicità su una rivista da identificare o pagare qualcuno che sui generis fa qualcosa su facebook , è come rivolgersi agli UFO. Così si fanno cose misteriose, a meno che l’interesse non sia pubblico. Misterioso e UFO come l’albo pretorio di Sorrento e le sue manifestazioni sparse a casaccio senza un filo conduttore.

Non sappiamo se sia solo l’eliminazione di Mario Gargiulo dalla Giunta o un corto circuito interno, ma qualcosa è evidente a tutti che non va. Gli eventi , alcuni anche belli ed interessanti, sembrano accavallarsi ed essere confusionari , non divulgati sufficientemente, lo stesso Cinema Tasso, da quando è stato sfrattato Maurizio Mastellone, sta così come una mummia, a quando capita l’evento..

Non c’è programmazione , una “visione” culturale della città, che non si limiti alla sola raffica di eventi in continuazione. Anche gli stessi programmi di Mi Illumino d’ Inverno ogni anno sembrano entrare nello stesso clichè..

Che ci vuole, ad esempio, a coinvolgere una nazione e fare un inverno a tema legato alla cultura di quella nazione? Cominciando con l’ Inghilterra , visto il legame forte con Sorrento..

Spettacoli italiani ed inglesi, eventi food fra chef nostrani e anglosassoni, collegamenti, questi si interessanti, con televisioni nazionali estere e quelle italiane .

Invece si scelgono cose a casaccio, giornali da identificare, come e con quale criterio solo Dio lo sa, magari avranno pure un sito online , e allora , forse, aveva un senso, sempre però sottolineando che oggi l’informazione è glocal anche nelle ricerche, a noi ci leggono da Londra a Mosca e non solo a Sorrento, Positano, Capri e Amalfi., ma si parlava di copie cartacee, ovviamente volevamo parlarne ma dopo ore di tentativi di fronte ad un albo pretorio oscurato non possiamo che lamentarci..

Ovviamente l’albo pretorio oscurato è grave, serve non solo per queste sciocchezze, diciamo così, ma anche per la validità degli atti , ordinanze particolari e quant’altro. Ed è una fonte ufficiale di informazioni che ora noi non possiamo usare, ma con noi anche tutti i cittadini.